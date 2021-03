In der Wetziker Eishalle wird bald geimpft

Das Wetziker Impfzentrum ist eines von insgesamt elf im Kanton. Nach Ostern, also ab dem 7. April, soll darin eine der grössten Impfaktionen vonstattengehen, die man je gesehen hat. Wie die Gesundheitsdirektion gestern mitteilte, werden im April rund 330'000 Impfdosen erwartet, mit denen 165'000 Personen geimpft werden können.

Ein Grossteil der Liefermenge wird aber wohl erst Ende des Monats eintreffen und kann erst im Mai verimpft werden. Impfwillige Personen ab 65 Jahren können sich ab Montag auf der Plattform www.zh.ch/coronaimpfung für die Impfung registrieren. Personen ab 75 Jahren können direkt einen Termin buchen.

Bis 1000 Impfungen pro Tag

«Unsere Aufgabe, ist es, bereit zu sein, wenn der Impfstoff geliefert werden kann. Und das sind wir auch», sagt der Gossauer Gemeindepräsident Jörg Kündig (FDP). Er gehört zusammen mit dem Wetziker Stadtpräsident Ruedi Rüfenacht (EVP) und Matthias Spielmann, CEO des GZO Spitals Wetzikon, zum Lenkungsausschuss, der die Projektorganisation für das Impfzentrum bei der Kunsteisbahn festgelegt hat. Betrieben wird das Impfzentrum von der Stadt Wetzikon, der Gemeinde Gossau und dem GZO Spital gemeinsam.

«Das ist aber keine ärztliche Sprechstunde. Wir haben im Impfzentrum keine Zeit, um grössere Abklärungen zu machen.» Jan-Peter Jorisch, Bezirksarzt

Zwischen 400 und 1000 Impfungen sollen in der Eishalle Wetzikon pro Tag verabreicht werden können – an Personen aus dem Zürcher Oberland, aber auch aus dem ganzen Kanton. Das ist weniger als in Winterthur und Zürich, aber mehr als in Dietikon, Horgen oder Affoltern am Albis, wo die Kapazität für bis zu 600 Impfungen reicht.

Bezirksarzt Jan-Peter Jorisch, dem die ärztliche Leitung über das Impfzentrum obliegt, rechnet damit, dass dieses schon in den allerersten Tagen gut besucht sein wird.