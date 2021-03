«Das sind einfach Schnügelviecher»

Der Igel sei das einzige Tier in der Schweiz, das nicht bundesrechtlich geschützt ist, sondern in der Verantwortung der Kantone liegt. Der Kanton Zürich mache denn auch klare Vorgaben, wie eine Igelstation betrieben werden darf. Um auch das Arzneimittelgesetz einzuhalten, arbeitet Kummer mit einem Tierarzt in Bäretswil zusammen, wenn es denn nötig ist, ein Tier für eine Behandlung zu betäuben oder gar einzuschläfern.

Seit Kummer die Station im Herbst in Betrieb nahm, hat er schon 22 Igel gepflegt, bis auf drei haben alle überlebt. Momentan befindet sich nur ein Tier in der Station. Ob dies ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, sei noch nicht klar. «Es kann sein, dass die Igel im Herbst genügend Futter fanden, um sich ein gesundes Winterschlafpolster anzufressen», sagt Kummer. Doch die Situation sei schon eigenartig, meint Bader: «Im letzten Jahr hätte man um diese Zeit die ganze Station gefüllt.» Genauere Aussagen zur Situation der Igel könne man jedoch erst in ein paar Monaten machen.

Im Gehege bis im Frühling

Das Igelweibchen, das momentan in der Pflegestation wohnt, wäre mittlerweile wieder bei Kräften und bald bereit, freigelassen zu werden. Doch während der kalten Jahreszeit setzt Dieter Kummer keine Tiere in die Wildnis aus. «Die wären aufgeschmissen.» Stattdessen kommt das Tier zur Überbrückung in ein Gehege eines freiwilligen Helfers.

Aber nicht nur Igelstationen, auch ehrenamtliche Helfer mit genügend Fachwissen sind spärlich gesät. Darum ist die Igelstation dringend auf Freiwillige angewiesen, die entweder in der Station mithelfen oder in ihrem Garten ein Aussengehege aufstellen. «Und im Frühsommer und Herbst suchen wir Ersatzmütter für die vielen verwaisten Igelsäuglinge, die von Hand mit der Schoppenflasche aufgezogen werden müssen.»

«Ein zu gepflegter Garten ist ein toter Garten.» Bernhard Bader, Präsident Verein Pro Igel

Für Bernhard Bader ist der Igel das perfekte «Flagship-Tier» für den Naturschutz und naturnahe Gärten. «Denn der Schutz seines Lebensraumes ist das wichtigste für den Igel.» Laubbläser, Fadenmäher und andere grosse Geschütze sind ihm ein Dorn im Auge. «Genau solche Eingriffe führen zum Aussterben einer Art. Ein zu gepflegter Garten ist ein toter Garten.»

Ob man den Igeln, die aus dem Winterschlaf aufwachen, überhaupt helfen soll, halte er für eine berechtigte Frage, räumt Kummer ein. «Hilft man auch kranken Tieren zu überleben, wird die Population geschwächt. Gleichzeitig hat der Mensch aber eine Verantwortung, den Lebewesen zu helfen, denen man den Lebensraum wegnimmt.»