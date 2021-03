Bruno Kleeb ist neuer Kirchenrat

Die reformierte Kirchensynode hat Bruno Kleeb in den Kirchenrat gewählt. Er übernimmt den Sitz, der durch den Rücktritt von Daniel Reuter vakant geworden war. Dies teilte die Reformierte Kirche Kanton Zürich in einem Schreiben an die Medien mit. Kleeb setzte sich mit 62 zu 45 Stimmen gegen den überraschend von einer Parlamentsminderheit portierten Philipp Nussbaumer durch.



Die Evangelisch-kirchliche Fraktion hatte Bruno Kleeb als offiziellen Kandidaten für die siebenköpfige Exekutive der Zürcher Landeskirche portiert. Der Baumer war bis zu seiner Wahl Präsident der Geschäftsprüfungskommission der Kirchensynode. Dem kantonalen Kirchenparlament gehört er seit 2006 an.



Gemeinsame Lösungen anstreben



Weiter heisst es in der Mitteilung, dass Kleeb in seiner Rede zur Wahlannahme betonte, dass er unbeirrt das Evangelium verkünden wolle und dass er auf andere Meinungen hören und auf gemeinsame, tragfähige Lösungen hinarbeiten möchte. Zusammenarbeit über die Fraktionsgrenzen hinweg sei ihm wichtig.

Bruno Kleeb wird dieses Jahr 50-jährig, ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. Seit mehr als zwölf Jahren leitet er das Alters- und Pflegeheim Böndler in seiner Wohngemeinde Bauma.(agy)