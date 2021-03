Ustermer Stadtrat bremst Pläne von FDP-Gemeinderäten aus

Eine Person will einen Burger, die zweite ein Risotto und die dritte gelüstet es nach Tsatsiki. Das kann in Uster alles beschaffen werden, aber an verschiedenen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten. Was heute noch schwierig zu organisieren ist, könnte in mittelfristiger Zukunft alles an einem Ort, einem sogenannten Take-Away-Dorf auf dem Zeughausareal, sein. Zudem könnte damit den durch Corona in Mitleidenschaft gezogenen Gastronomiebetrieben eine Abhilfe geschaffen werden.