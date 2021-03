Wetziker Band sucht in der Corona-Krise nach neuen Wegen

Ihre Konzerte spielen sie normalerweise überall. Auf Kleintheaterbühnen und an Hochzeiten, in besetzten Häusern oder im französischen Konsulat: Die Wetziker Band Zéphyr Combo um Geert Dedapper und seine Lebens- und Bühnenpartnerin Esther Nydegger musiziert seit ihrer Gründung 2012 auf allen erdenklichen Bühnen im In- und Ausland. Ihren eigenen Mix aus französischen Chansons und Gipsy-Klängen haben sie bereits an hunderten Konzerte gespielt.