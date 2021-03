Wetziker Waldkäuze nisten via Livestream

Ein Klick, und schon sitzt man mitten im Vogelnest und hält den Atem an, weil man die Idylle nicht zerstören will. Verschlafen blinzelt die Waldkauz-Mutter in den grellen Frühling, ihre grossen Augen zu schmalen Schlitzen verengt. Ein leises Fiepen ist zu hören – unter ihren wärmenden Bauchgefieder schaut der Schnabel eines ihrer Küken heraus.

Das Fenster zur Vogelwelt