Klimajugend stinksauer wegen Verbot von Sitzprotest

Eine Oberländer Streikende sagt, an der Aktion in Zürich werde es auch diverse Oberländerinnen und Oberländer vor Ort haben. Darunter etwa eine Jugendliche, die während des Protests versucht, den Kontakt mit der Polizei zu pflegen.

Sie planen Fünfergruppen

Laut Klimastreik enthält das Schutzkonzept den Ansatz, dass die Streikenden auf dem jeweiligen Platz verteilt in Fünfergruppen sitzen - einfach in Sichtweite zu anderen Gruppen. Die Polizei erlaubt aber nur maximal 15 Personen pro Platz insgesamt. «Dieses Konzept wird den aktuellen Bestimmungen zur Bekämpfung der Coronakrise nicht nur gerecht, sondern ist sogar noch deutlich strenger», finden indes die Streikenden in ihrem offenen Brief. «Der Klimastreik hat sich bewusst dazu entschieden, weil wir alle Krisen ernst nehmen und unsere Verantwortung zu ihnen.»

Der Streik soll in insgesamt 16 Städten der Schweiz stattfinden - und in allen anderen habe die Bewegung für die Aktion eine Bewilligung erhalten. «Selbst im gleichen Kanton, in Winterthur, wurde der geplante Sitzstreik bewilligt», heisst es im Brief.