«Die Meinungsfreiheit wird völlig ausser Acht gelassen»

Als so genannter Polizeikontakt hat die Oberländer Klimaktivistin Olga (ihren vollen Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen) heute am Klima-Sitzstreik in Zürich teilgenommen. Mit einer Leuchtweste ausgerüstet, hat sie als erste Ansprechperson der Polizei den Dialog mit dieser geführt.

Olga, wie haben Sie den Klimastreik heute in Zürich erlebt?

Olga: Wir haben Sitzstreiks auf dem Sechseläutenplatz, dem Münsterhof und dem Bürkliplatz abgehalten. Ich war auf dem Münsterhof. Bei uns lief alles im kleinen Rahmen ab und war friedlich.

Wie viele Demonstrierende hatte es Ihrer Einschätzung nach?

Auf dem Münsterhof waren wir vielleicht 20 oder 30 Leute. Wir sassen in kleinen Gruppen zusammen und haben Abstand gehalten, um die Coronaregeln einzuhalten. Die Polizei hat allerdings auf allen drei Plätzen sehr schnell Präsenz markiert.

Im Gegensatz zu anderen Städten wurden die Sitzstreiks in Zürich nicht bewilligt. Sie waren als Polizeikontakt vor Ort. Was ist passiert, als die Polizisten auf dem Münsterhof auftauchten?

Wir waren zwei Polizeikontakte und hatten Leuchtwesten an, damit sie uns erkennen. Das Dialogteam der Polizei kam auf uns zu. Sie haben uns gesagt, dass unsere Kundgebung unbewilligt ist. Dann haben sie uns ein Angebot gemacht, dass sie uns eine Spontanbewilligung für 15 Personen ausstellen könnten. Wir haben das abgelehnt. Danach haben sie uns zehn Minuten Zeit gegeben, um freiwillig zu gehen. Als die Zeit abgelaufen war, kam die Aufforderung den Platz zu verlassen. Weitere fünf Minuten später wurden wir dann aktiv aufgefordert zu gehen. Sie haben uns kontrolliert und weg gewiesen. Es war alles sehr schnell vorbei.

Warum haben Sie das Angebot für die Spontanbewilligung nicht angenommen?

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass unser Schutzkonzept coronakonform war. Wir machten von unserem Recht auf Meinungsäusserung Gebrauch. Darum wollten wir auch nicht auf einen halbgaren Kompromiss eingehen. Die Diskussion um die Meinungsfreiheit ist zwar interessant, aber sie lenkt von unserem eigentlichen Vorhaben ab. Im Fokus steht nun die Polizeipräsenz und nicht unser Slogan «No more empty promises». Das ist schade. Wir müssen dranbleiben, unser Anliegen ist so wichtig, dass die Welt uns irgendwann hören muss. Ob sie will oder nicht. Wir halten weiterhin daran fest, dass unser Ziel «Netto-Null-Emissionen» bis 2030 möglich ist.

Haben Sie von Ihren Kolleginnen und Kollegen gehört, wie es auf dem Bürkliplatz und dem Sechseläutenplatz ablief?

Ich habe gehört, dass es dort teilweise ruppig zu und her ging. Und es wurden drei Personen festgenommen.

Warum?

Offenbar, weil sie sich weigerten wegzugehen. Sie wurden auf die Wache mitgenommen, sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuss.

Es war Ihr erster Einsatz als Polizeikontakt an einer nicht bewilligten Kundgebung. Werden Sie das nach der heutigen Erfahrung in Zukunft nochmals machen?

Es ist ein wichtiger Job, daher kann ich mir vorstellen, dass nochmals zu tun. Aber wir haben als Polizeikontakte ebenfalls eine Wegweisung bekommen. Wenn wir als neutrale Personen mit Repressionen rechnen müssen, fragt man sich schon, ob wir es wagen, diese wichtige Rolle auch in Zukunft weiterhin zu besetzen. Im Kern ist es überhaupt nicht okay, dass eine coronakonforme Kundgebung aufgelöst und die Meinungsfreiheit völlig ausser Acht gelassen wird. Es war eine absurde Situation auf dem Münsterhof: Neben uns feierte eine Hochzeitsgesellschaft. Das waren bestimmt auch 20 Leute. Die standen maskenlos beieinander und haben ihren Sekt getrunken. Es geht mir nicht darum, diese Menschen nun anzukreiden. Aber die Ungleichbehandlung stört mich.