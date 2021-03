Spitex-Verein verhindert Erich Birrers «feindliche Übernahme»

Erich Birrer, seines Zeichens alt Gemeinderat in Dürnten und Co-Präsident der SP Bezirk Hinwil, will verhindern, was zu verhindern ist. Der Gemeinderat schlägt der Bevölkerung vor, das Alterszentrum Nauengut und die Spitex Dürnten zu einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft zusammenzuschliessen. Birrer will das nicht.

Entscheidend für solch einen Schritt wäre nicht zuletzt die Einwilligung der jeweiligen Betroffenen, also des Alterszentrums und der Spitex. Zumindest bei der Spitex ist nun ein Vorentscheid gefallen.