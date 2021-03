Friedheim-Schüler verteilen Hoffnungskerzen

Am zweiten Tag wurden Firmen und Institutionen beschenkt, am dritten Tag Passanten. «Ich finde das einfach super», sagt Anna-Bettina Mock aus Bubikon, die gerade mit ihrem Airedale-Terrier unterweg ist. «Etwas verschenken, ohne dafür etwas zu wollen, ist in der heutigen Zeit so besonders. Eine sehr schöne Erfahrung.»

13 Stationen arbeiten Fatima, Arzu und Noel an diesem Vormittag ab, beschenken unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kiosk, Coiffeur, dem Volg und der Bank Avera.

Rund 50 Firmen beschenkt

Die Leute reagieren meist sehr überrascht, aber sind erfreut. «Ich finde es sehr nett, dass sie sich die Zeit nehmen, um hier persönlich vorbeizukommen», sagt Patrick Fischlin, Geschäftsführer des Bistros Stellwerk. «Das schätze ich wirklich sehr.»

Insgesamt sind es 50 Unternehmen, die von den Schülern beschenkt werden. Die Oberstufenklasse hat selbst überlegt, welche Geschäfte sie aufsuchen wollen.

Um die Mittagszeit sind die drei Teenager fertig mit ihrer Runde. «Es war relativ cool», ist das Fazit von Arzu. «Die Leute hatten Freude, wir konnten sie zum Lächeln bringen.»