Fischenthal führt wegen Andrang Tagesgebühr ein

Sind die Grenzen geschlossen, weicht die Schweizer Bevölkerung an ihren Wochenenden eben in die Höhe aus. Wandernd und velofahrend erkundet sie seit Corona besonders intensiv die Natur vor ihrer Haustüre, am liebsten noch mit Alpenpanorama. Im Tösstal sorgt dies vermehrt für Parkplatz-Engpässe. Fischenthal hat nun erste Massnahmen ergriffen.