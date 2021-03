Zürcher Oberland Medien lanciert neue E-Paper-App

Liebe Leserinnen und Leser



Unsere Entwickler haben in den vergangenen Monaten intensiv am E-Paper-Angebot gearbeitet. Ab heute erscheinen alle unsere Zeitungen nun endlich auch digital in übersichtlicher Aufmachung, mit einer besseren Menüführung und schnelleren Ladezeiten. Überzeugen Sie sich selbst!

Doch nicht nur auf Ihrem Computer erscheinen die E-Paper in einem neuen Kleid, Sie finden den «Anzeiger von Uster», den «Zürcher Oberländer» sowie unsere Wochenzeitungen und Beilagen ab sofort auch in der eigenen «ZO E-Paper»-App. So erhalten Sie nicht nur schneller Zugriff auf alle News aus der Region, sondern steigern dank der einfacheren und intuitiven Handhabung auch Ihr Lesevergnügen.

ZO E-Paper



Die E-Paper-App können Sie hier herunterladen: für iOS / für Android



Hier gelangen Sie direkt zu den neuen ZO E-Paper



Weitere Informationen zu unseren ZO E-Paper erhalten Sie unter: 044 933 32 05



Neue digitale Kombi-Abonnemente

Gleichzeitig mit der neuen E-Paper-App erneuern wir auch unsere Abo-Angebote. Künftig können Sie aus drei verschiedenen Abonnement-Kombinationen auswählen. Informieren Sie sich ganz nach Ihren individuellen Vorlieben nur digital auf «zueriost.ch» oder wählen Sie ein Abo-Plus-Angebot mit Zugriff auf ein E-Paper Ihrer Wahl oder lassen Sie sich ganz klassisch jeden Morgen eine unserer gedruckten Tageszeitungen in Ihren Briefkasten liefern.

Abo-Shop



Alle Informationen zu unseren neuen Abo-Angeboten finden Sie hier: Abo-Shop

Vielleicht haben Sie es bereits bemerkt: Mit der Lancierung der neuen E-Paper-App ist dafür die bisherige «Züriost»-App verschwunden. Sie finden alle News aus dem Zürcher Oberland, dem Glatt- und dem Tösstal weiterhin – auch in der mobilen Version – via Webbrowser. Dort können Sie selber eine App kreieren und sind so mit einem Klick informiert.

Bleiben Sie informiert – und viel Spass beim Lesen.