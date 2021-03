Ustermer Gemeinderat fordert Bonus für Pflegepersonal – Stadtrat winkt ab

Es war ein Zeichen der Solidarität, als im März des vergangenen Jahres schweizweit über Tausende Menschen von Balkonen und Fenstern aus für das medizinische Personal applaudierten, das während der Anfangsphase der Coronakrise im Einsatz stand. Auch die Stadt Uster hatte lautstark mitgeklatscht. Sogar vom Dach des Stadthauses aus ertönte Beifall, und zwar von der Stadtpolizei persönlich.

Gemeinderat Peter Mathis-Jäggi (SP) nahm die Aktion jüngst zum Anlass, um sich mit einem Vorstoss für einen Bonus für das Personal in den Ustermer Alters- und Pflegeheimen einzusetzen. Dies, weil das Pflegepersonal im Gegenteil zum Spitalpersonal in der Applaus-Aktion nicht gross im Fokus stand. «Gerade sie aber leisten in der nicht enden wollenden Pandemie Beeindruckendes», schreibt er in seiner Anfrage. So würde das Personal unter anderem «anspruchsvolle Pflegesituationen» bewältigen, besorgte Angehörige besänftigen und gegen die Vereinsamung ankämpfen.

Finanzieller Spielraum fehlt

Diesen Sondereinsatz gehört laut Mathis-Jäggi mit einem «Corona-Anerkennungs-Bonus» gewürdigt. Vom Stadtrat wollte er in seiner Anfrage deshalb wissen, ob dieser bereit sei, dem Heim- und Spitexpersonal eine Wertschätzung in Form eines Uster-Batzens für beispielsweise 200 Franken pro Person zukommen zu lassen.

Die Idee fand beim Stadtrat aber keinen grossen Anklang. In seiner Antwort schreibt dieser zwar, dass er sich bewusst sei, dass die Mitarbeitenden der Heime und Spitex seit geraumer Zeit grossartige Arbeit leisten würden. Für die Auszahlung eines Bonus sieht der Stadtrat aber keinen finanziellen Spielraum. Begründen tut er dies damit, dass der Gemeinderat bei der Budgetdebatte im vergangenen Dezember den Globalkredit des Geschäftsfeldes Heime um 300‘000 Franken gekürzt hat. «Damit hat er den Handlungsspielraum in einem erheblichen Masse gesenkt und nicht wie es für die Auszahlung eines Bonus notwendig wäre, erhöht.»

«Stadtrat verpasst Chance»

Der Stadtrat merkt zudem an, dass eine Bonuszahlung «im Sinne der Gleichberechtigung» auch auf weitere Bereiche der Verwaltung erstreckt werden müsste, die aufgrund von Corona seit längerem ebenfalls vor «grossen Herausforderung» stehen. Namentlich nennt er dabei die Stadtpolizei oder den Bereich Bildung. Entsprechend würden sich die Kosten gesamtstädtisch erhöhen. «Auch hier hat der Gemeinderat mit der Kürzung der Mittel für individuelle Lohnerhöhungen aus unserer Sicht ein gegenteiliges Zeichen gesetzt», schreibt der Stadtrat weiter.

«Der Stadtrat versteckt sich hinter dem Gemeinderat und schiebt diesem den Schwarzen Peter zu.»



Peter Mathis-Jäggi (SP), Ustermer Gemeinderat

Peter Mathis-Jäggi zeigt sich über diese Reaktion nicht nur «frustriert». «Ich schäme ich mich sogar für die Antwort des Stadtrats», sagt er. Seiner Meinung nach zeigt sich dieser zu ängstlich. «Er versteckt sich hinter dem Gemeinderat und schiebt diesem den Schwarzen Peter zu.» Von einem rotgrünen Stadtrat hätte er mehr erwartet, sagt Mathis-Jäggi. «Zudem herrscht im Stadtrat eine Frauenmehrheit und die Pflege ist ein typischer Frauenberuf. Hier hätten sie ein Zeichen setzen können.»

Covid-konformes Pizzaessen statt Bonus

Der Stadtrat schreibt hingegen, dass er im vergangenen Jahr bereits im Rahmen des Möglichen dem Personal in Heimen und Spitex Anerkennung gezeigt habe. So hätten die Mitarbeitenden der Spitex statt des wegfallenden Weihnachtessen einen «exquisiten Esskorb» zum Selberkochen erhalten. In den Heimen habe es ein covid-konformes Pizzaessen im Freien für die Mitarbeitenden gegeben. Und per Ende Jahr seien als Dank zudem, je nach Anstellungspensum, zwei bis drei Uster-Batzen verteilt worden.

200 Franken pro Person ist dem Stadtrat aber klar zu viel. «Das würde Kosten von bis zu 100‘000 Franken verursachen. Das ist finanziell nicht umsetzbar.»

Gewerbe hätte profitiert

Mathis-Jäggi ist sich derweil sicher, dass die Stadt das Geld durch die Steuererhöhung wieder im Budget drin gehabt hätte. Generell vermisse er beim Stadtrat etwas die Fantasie, denn mit seinem Vorschlag hätte auch der Standort Uster gefördert werden können. «Mit dem Uster-Batzen tut man auch dem lokalen Gewerbe einen Gefallen.»

Er will im Gemeinderat nun nochmals eine persönliche Replik auf die Antwort des Stadtrates abgeben. Es sei ihm zwar schon «sauer aufgestossen», als der Gemeinderat den Globalkredit so drastisch gekürzt hatte. «Aber der Stadtrat hätte hier über seinen Schatten springen und den Bonus als Sonderausgabe selber bestimmen können.»