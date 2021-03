Technische Probleme weitgehend behoben

Die Zürcher Oberland Medien haben am Dienstag und Mittwoch Veränderungen an der technischen Umgebung vorgenommen. Infolge der Umstellung kam es am Mittwochmorgen zu technischen Problemen mit dem Login sowohl in der E-Paper-App als auch auf dem Online-Portal Züriost.ch. Die Probleme sollten in der Zwischenzeit weitgehend behoben sein und danken um Verständnis.

Aufgrund der vielen Anfragen, muss weiterhin mit einer Wartezeit bei einem Anruf bei unserer Abo-Abteilung und bei E-Mail-Anfragen gerechnet werden.

Damit Sie auch während der Probleme informiert bleiben, können Sie unsere Inhalte heute gratis konsumieren.

Wir werden Sie hier laufend über den Stand der Dinge informieren.