«Die aktuelle Impfstrategie funktioniert nicht wie gewünscht»

Eigentlich ist Wacker Neuson auf die Herstellung von Baumaschinen spezialisiert. Benjamin Wasinger, Geschäftsführer der Wacker Neuson Schweiz, will in Volketswil nun aber das erste private Impfzentrum einrichten. Zusammen mit einem Ärztenetzwerk will er seine Mitarbeitende und deren Angehörige in der eigenen Firmenhalle impfen. Für Wasinger ist klar, dass es einen Schulterschluss zwischen Bund, Kanton und der Privatwirtschaft braucht, um einen Weg aus dem Pandemie-Problem zu finden. Auch andere Firmen haben sich gemäss Wasinger bereits für das Projekt interessiert.