Darum schmeckt das Oberländer Leitungswasser derzeit nach Chlor

Was auf Auslandsreisen normalerweise zum Feriengefühl dazugehört, sorgt derzeit in vielen Haushalten in Wetzikon, Rüti, Bubikon und anderen Oberländer Gemeinden für Unbehagen: Chlor im Leitungswasser. Schuld daran sind Umbauarbeiten an der Wasseraufbereitungsanlage «Mühlehölzli» oberhalb von Stäfa.