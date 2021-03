Charly Bühler setzt sich immer noch die Hühner-Brille auf

Am Mittwoch feiert Charly Bühler seinen 80. Geburtstag. Immer noch ist der Wildberger Maler fast täglich in seinem Atelier in Schalchen anzutreffen – am Arbeiten: «So lange es geht, werde ich dies weiterhin tun», erklärt er. «Wie die alten Ritter, ehrenvoll bis zum Schluss.»