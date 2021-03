Bettler mit gefälschten Spendenzetteln verhaftet

Am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr fiel einer Patrouille der Stadtpolizei auf der Dammstrasse in Uster ein Personenwagen auf, in welchem eine Frau und zwei Männer sassen. Im Rahmen der durchgeführten Personenkontrolle stellten die Polizisten verdächtige Spendenzettel fest, schreibt die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung.

Im Zuge einer genaueren Überprüfung kam zutage, dass es sich um gefälschte Spendenzettel handelt, welche vortäuschen, dass in den Bau einer Infrastruktur für taubstumme und körperlich behinderte Personen sowie arme Kinder eingezahlt werde. In Tat und Wahrheit verbirgt sich eine betrügerische Absicht dahinter, schreibt die Stadtpolizei weiter.

Folglich wurden die drei Männer verhaftet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich getätigt.

Empfehlung der Polizei

Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen immer zu prüfen, ob es sich um echte Dokumente handelt und eine Bewilligung für das Spendensammeln vorhanden ist, ehe man eine finanzielle Unterstützung in Erwägung zieht.