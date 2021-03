Verkehrsverband Tösstal/Zürcher Oberland löst sich auf

Aufgrund einer ausbleibenden Nachfolge im Vorstand entschied sich der Verkehrsverband Tösstal/Zürcher Oberland (VVTZO) zur Auflösung des Verbandes per 23. Dezember 2020. Das gibt der VVTZO am Dienstagnachmittag, den 16. März via Medienmitteilung bekannt. Zürioberland Tourismus habe per 1. Januar 2021 die Aufgaben des Verkehrsverbandes übernommen. Dazu zählen die Organisation von zwei jährlichen Treffen sowie der Verkauf der Guyer-Zeller-Wanderkarten.

Gemeinsamer Weg

Der VVTZO vernetzte Verkehrsvereine und Gemeinden und verstärkte so die regionale Zusammenarbeit, den Austausch über gemeinsame Herausforderungen und ermöglichte gemeinsame Projekte. Er zählte 20 Verkehrsvereine sowie die dazugehörigen Gemeinden zu seinen Mitgliedern.

Da die meisten zugleich Mitglieder des Vereins Zürioberland Tourismus sind und weil Zürioberland Tourismus ähnliche Aufgaben verfolgt wie beispielsweise die Stärkung regionaler Zusammenarbeit, sei die Übernahme der Vernetzungstreffen und des Vertriebes der Guyer-Zeller-Wanderkarten auf der Hand gelegen. «Wir sind glücklich, diese Lösung gefunden zu haben, somit bleibt die stärkende Zusammenarbeit gesichert», so Rita Gröbli, Präsidentin des VVTZO.