Ja zur Gemeindehaussanierung – und das einstimmig

Gemeindehaussanierungen haben es nicht immer einfach und scheitern manchmal. Im Tösstal viel zu reden gab der Fall Bauma. Die Stimmbürger schickten den Baukredit für die Sanierung des Verwaltungsgebäudes einst an der Urne bachab. Danach erklärte der Gemeinderat die Ausgaben für gebunden und zog die Sanierung trotzdem durch, was für viel Unverständnis sorgte.

Für den Gemeinderat Zell ist dieses Vorgehen keine Option. Das haben Liegenschaftenvorsteher Markus Kernen (BGV), Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann (EVP) und Gemeindeschreiber Erkan Metschli-Roth bereits Ende Februar an einem Mediengespräch zur Zeller Gemeindehaussanierung erklärt.



Frage zu den Auflagen



Am Montagabend beugten sich nun die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Rahmen der vorberatenden Gemeindeversammlung über das Sanierungsprojekt. Und Kritik daran gab es keine, lediglich ein paar Fragen und einige Anregungen. Mehr noch: Die 51 Anwesenden empfahlen einstimmig ein Ja für die Urnenabstimmung am 13. Juni über den Baukredit von 2,355 Millionen Franken.

Jemand wollte zum Beispiel wissen, ob alle Auflagen erfüllt sind, zum Beispiel feuerpolizeiliche – Markus Kernen bejahte – und ob man jetzt Panzerscheiben im Gemeindehaus brauche. Regula Ehrismann erklärte, dass die Frustrationstoleranz bei gewissen Klienten abnehme. So habe es auf dem Betreibungs- uns Sozialamt schon brenzlige Situationen gegeben. «Tritt jemand gegen die Türe, können die Angestellten nicht weg, weil es sich um gefangene Büros handelt», sagte sie. Dieses Problem soll mit der inwendigen Modernisierung des Gemeindehauses gelöst werden.



Mehr Privatsphäre



Aber nicht nur: Beim Steueramt steht man heute im Korridor. Wartende können die Gespräche mithören. Da soll die Privatsphäre neu mittels Diskretschaltern gewährleistet werden. Diese müsse man sich wie «Umkleidekabinen» vorstellen, sagte Kernen.

Durch eine neue Raumaufteilung sollen zudem mehr Arbeitsplätze geschaffen werden. Denn Zell wächst. Als das Verwaltungsgebäude Mitte der 1990er Jahre gebaut wurde, hatte die Gemeinde etwa 4500 Einwohner. Für 2028 gehen die Prognosen von rund 7000 aus. Ein Bürger wollte wissen, wie viele Arbeitsplätze neu geschaffen werden. «17», sagte Kernen.

Mehr Raum gibt es unter anderem dadurch, dass die ehemaligen Spitex-Wohnungen im zweiten Obergeschoss zu Büros umfunktioniert werden. Der Eingang ins Verwaltungsgebäude wird ausserdem in die Mitte verlegt. Das ist äusserlich eine der wenigen sichtbaren Veränderungen, welche die Sanierung mit sich bringt.



Eine «coole» Lösung



Der grösste Raumgewinn findet aber dadurch statt, dass die Nachttreppe (das nordwestlich gelegenen Treppenhaus) entfernt wird. In der Gebäudemitte gibt es nämlich bereits heute ein zweites Treppenhaus und auch einen Lift. Beide werden jedoch vornehmlich von Mitarbeitern und den Mietern der Wohnungen im obersten Stock benutzt.

Neu sollen beide Bereiche für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Kernen sprach von einer «coolen» Lösung des Architektubüros Walser Zumbrunn Wäckerli aus Winterthur.

Ein Bürger regte an, dass die zusätzlichen Arbeitsplätze und deren Kosten in den nächsten Jahren im Zuge der Urnenabstimmung ausgewiesen werden sollten. Regula Ehrismann sagte, dass der Gemeinderat das besprechen werde. Ein anderer Votant verlangte eine genauere Aufschlüsselung der Kosten: «Sind da Reserven drin? Nicht, dass es einen Nachtragskredit braucht.»



Kosten Neubau?



Kernen erklärte, dass die Kostengenauigkeit des Kredits plus/minus zehn Prozent betrage und Reserven eingerechnet seien. Und: «Wir werden keinen Nachtragskredit brauchen, da bin ich überzeugt.»

Jemand wollte wissen, wie viel ein Neubau auf der grünen Wiese gekostet hätte. Dazu der Liegenschaftenvorsteher: «Etwa acht Millionen Franken. Und dann hätten wir immer noch ein leeres Gemeindehaus.»

Zu guter Letzt kam das Thema Container zur Sprache. Im Zuge der Bauarbeiten sollen Container als Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten der Verwaltungsangestellten aufgestellt werden. Container-Provisorien sollen ausserdem bei den Schulhaussanierungen zum Einsatz kommen.

Ein Stimmbürger fragte, wieso man nicht endlich Container kaufe, anstatt diese immer zu mieten. Markus Kernen antwortete: Mieten sei günstiger. Nach etwa 30 Minuten war das Geschäft vorberaten.



Ist die Gemeinde auf einen Stromausfall vorbereitet?

Am Ende der Versammlung beantwortete der Gemeinderat eine schriftliche Anfrage eines Bürgers. Dieser wollte wissen, wie die Gemeinde Zell auf einen grossflächigen Stromausfall vorbereitet ist. Sicherheitsvorsteher Bruno Vollmer (FDP) las die Antwort vor und erklärte, dass dieser Krisenfall ein immer wiederkehrendes Thema im Zweckverband ZSO Tösstal, in der Regionalen Führungsorganisation (RFO) und in der kommunalen Sicherheitskommission sei.

Alle Institutionen, welche ohne Strom nicht funktionieren (Alters- und Pflegeheime, Spitäler, Schulen usw.), müssen ihre eigene Versorgung mittels Aggregaten und Benzinvorräten vornehmen. Der Zivilschutz ZSO Tösstal sowie auch die Feuerwehr Zell besitzen Notstromaggregate und begrenzte Benzinvorräte für deren Betrieb, diese Apparate benötigen sie jedoch selber und können nicht zur Verfügung gestellt werden.

Der Gemeinderat empfahl in seiner Antwort, dass man sich als Privatperson vor einem Stromausfall mittels Selbstvorsorge schützen müsse. Dies mit angepasstem Lebensmittelvorrat, Gaskocher, Notstromaggregat, Benzinvorrat, usw. Hinsichtlich Stromausfall und Wasserversorgung könne der Gemeinderat seiner Bevölkerung versichern, dass die Zeller Pumpen mit einem Generator betrieben werden können und damit eine Notfallversorgung gewährleistet sei. (hug)