Im Oberzelg sollen künftig Wohnhäuser entstehen

74 Stimmbürger fanden sich am Montagabend in der reformierten Kirche in Bauma ein, wo unter striktem Schutzkonzept die erste Gemeindeversammlung in diesem Jahr über die Bühne ging. «Ich bin froh, dass wir diese Versammlung heute überhaupt durchführen können», sagte Gemeindepräsident Andreas Sudler (parteilos) zu Beginn des Abends.