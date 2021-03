«Es war magisch, als ich den Luchs sah»

Sie war gerade auf dem Weg zu ihrem Hühnerstall, als Ramona Egli auffiel, dass ihre Katze wie erstarrt war. «Ich sah mich um und fragte mich, weshalb sie so still stand. Doch dann sah ich ihn. In der Weide war ein Luchs», erzählt die Wilemerin.

Tier war ruhig