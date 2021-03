Ein eigenes Ranger-Team für den Pfäffikersee

Nah zusammen und doch sehr unterschiedlich: Die Erholungsgebiete am Pfäffikersee und am Greifensee halten verschiedene Herausforderungen für das Rangerteam der Greifensee-Stiftung bereit. «Während es entlang des Greifensees immer wieder Abschnitte gibt, in denen etwa Hunde frei laufen dürfen, verläuft der ganze Weg um den Pfäffikersee in der Schutzzone», sagt Antonia Zurbuchen, Leiterin des Naturzentrums Pfäffikersee. Auf einem Rundgang um den Pfäffikersee gebe es für die Ranger daher kaum eine Verschnaufpause.