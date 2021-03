Tössbrücke in Wila muss dringend saniert werden

Die Tössbrücke zwischen Wila und Turbenthal ist in einem schlechten Zustand. Sie ist rund 70 Jahre alt und entspricht statisch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Deshalb wird sie 2023 oder 2024 durch eine neue Brücke ersetzt.

Damit sie bis dahin ihren Dienst sicher erfüllen kann, sind jedoch einige Sofortmassnahmen notwendig. Das teilt das kantonale Tiefbauamt in einem Schreiben mit. Um welche Sofortmassnahmen es sich dabei handelt, erwähnt es nicht. Klar ist: Sie sind dringend notwendig. Denn die Bauarbeiten an der Brücke beginnen bereits am kommenden Montag, 22. März, und dauern bis Anfang Mai.

Einspurig geführt

Während dieser Bauzeit wird der Verkehr einspurig über die Brücke geführt, heisst es in der Mitteilung weiter. Da zudem auch Arbeiten an der Brückenunterseite notwendig sind, muss der Rad- und Gehweg im Bereich unter der Brücke gesperrt werden. Die Umleitung für die Velofahrer und Fussgänger führt über den Flurweg, welcher die Tösstalstrasse quert.

In den kommenden Jahren soll nicht nur die Brücke ersetzt werden. Der Kanton plant ausserdem die Sanierung der Tösstalstrasse zwischen Turbenthal und Wila. Es soll ein rechtsseitiges Trottoir, mehrere Fussgängerübergänge und beidseitig durchgehende Radstreifen erstellt werden. Zudem ist eine Geschwindigkeitsreduktion von 80 auf 60 Kilometer pro Stunde vorgesehen. (hug)