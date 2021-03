Physiozentrum – neu beim Bahnhof Stettbach

Die Gegend um den Bahnhof Stettbach entwickelt sich rasant. Je länger je mehr steht das neue Quartier «Stettbach Mitte» zwischen Schwamendingen und Dübendorf Zentrum für modernes Wohnen und Arbeiten mit einmaliger ÖV-Anbindung. Damit wächst auch das Bedürfnis nach einem diversifizierten Physiotherapie-Angebot in der Region.

Ganzheitlicher Physiotherapie-Ansatz

Wie an allen Standorten bieten Spezialisten im neuen Physiozentrum in Stettbach das gesamte Spektrum der Physiotherapie an, von Manueller Therapie über Sport- und Kieferphysiotherapie bis hin zur Schwindel- oder Ultraschalltherapie. Der Fokus des Behandlungsangebots liegt auf der Aktiven Therapie – dem gezielten Training anstatt der rein passiven Behandlung auf der Liege. «Durch Krafttraining werden Muskeln aufgebaut sowie Sehnen und Knochen nachhaltig gestärkt. So können Schmerzen langfristig gelindert werden, sei es bei chronischen Schmerzen oder nach einer Operation», erklärt Zentrumsleiterin Melanie Achermann.

Medizinische Massage und Training

Die neue Praxis verfügt neben zehn separaten Räumen für pyhsiotherapeutische Behandlungen über einen grossen, professionell ausgestatteten Trainingsbereich mit modernsten Geräten. Ergänzt wird das Angebot in Stettbach durch professionelle Massagen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Techniken, wie zum Beispiel die Medizinische Massage, die Bindegewebsmassage und die Sport- sowie Schwangerschaftsmassage.

Unkompliziert zum Therapie-Termin

Patienten können ihre Termine ganz einfach online oder via App buchen. Die Öffnungszeiten und die zentrale Lage ermöglichen auch Termine über Mittag oder nach der Arbeit. «Wir sind Montags bis Freitags von 7.30 bis 20 Uhr im Einsatz und man erhält innerhalb von zwei Tagen einen freien Termin. Schliesslich möchte niemand wochenlang warten, wenn es schmerzt», ergänzt Melanie Achermann.