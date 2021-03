«Gospelmusik berührt mich»

Lange ist es her seit das letzte Album des Ustermer Rappers «Freezy» erschienen ist: Mit dem Album «Us de Vorstadt» landete der 29-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Remo Hunziker heisst, vor fünf Jahren in den Top 10 der Schweizer Charts. Das dritte Album lässt seither auf sich warten. Am Freitag hat Freezy nun sein neustes Lied «Stewardess» veröffentlicht. Dieses hat er zusammen mit dem Berner Rapper Josha Hewitt aufgenommen. Im Interview spricht Freezy über die Idee hinter dem Song und warum er bei Gospelklängen emotional werden kann.