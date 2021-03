Egger steckte in Quarantäne, als um ihn herum alles kollabierte

Dass er heute schon wieder in einem normalen Büro in der behüteten Schweiz sitzt, hätte David Fuchs aus Egg nicht gedacht. Eigentlich sollte er jetzt noch in Lima sein und sich dort für die indigenen Völker im peruanischen Amazonasgebiet einsetzen. Doch dann brach die Pandemie aus, und mit ihr ein grosses Chaos. Nach dreieinhalb Monaten in peruanischer Quarantäne musste Fuchs kurzfristig zurück in die Schweiz fliegen.