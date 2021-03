Die Stadt Dübendorf stellt ihr Kunststoff-Recycling um

Bisher war das Kunststoffrecycling in Dübendorf auf Hohlkörper wie Shampoo- oder Waschmittelflaschen beschränkt, die in einer Mulde in der Hauptsammelstelle an der Usterstrasse entsorgt werden konnten. Seit Anfang März nun können die gängigsten Kunststoffe – Verpackungsmaterial, Plastikbehälter, Blumentöpfe, Kinderspielzeug – mit einem speziellen Sack in der Sammelstelle abgegeben werden. Noch immer separat entsorgt werden müssen kostenpflichtige Kunststoffe wie PVC oder Styropor; der PET-Container kann nach wie vor gratis gefüllt werden.