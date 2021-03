Die leichte Sprache hat ihren Crashtest bestanden

In Uster leben 22‘114 stimmberechtigte Personen. Davon ging am 7. März aber nur etwa die Hälfte an die Urne. Eine Hoffnung auf mehr Beteiligung ruht auf der sogenannten «leichten Sprache». Diese hat die Stadt, die Inklusionsstadt werden will, im Herbst 2019 als Pilotprojekt gestartet und diesen März erstmals bei einer Abstimmung eingesetzt.