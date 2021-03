Töff prallt frontal mit Auto zusammen

Eine 40-jährige Frau fuhr heute Donnerstag kurz nach 12 Uhr in ihrem Auto auf der Pilgerstegstrasse Richtung Dürnten. Ein 23-jähriger Motorradfahrer war gleichzeitig in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Aus derzeit noch unbekannten Gründen kam es in einer langgezogenen Kurve zu einem frontalen Zusammenprall zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Töfflenker wurde dabei lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Pilgerstegstrasse zwischen Dürnten und der Walderstrasse blieb während rund drei Stunden gesperrt, die Feuerwehr signalisierte eine örtliche Umleitung, wie die Kantonspolizei weiter schreibt. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Zürich die Feuerwehr Dürnten, die Kommunalpolizei Rüti, der Rettungsdienst von Regio 144 sowie ein Notarzt, die Staatsanwaltschaft See/Oberland und die Rega. (rst)