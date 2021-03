Sturmtief Klaus fegt über die Schweiz

Das Sturmtief Klaus zieht heute Donnerstag über die Nordsee und steuert am Nachmittag und Abend eine Kaltfront in Richtung Schweiz. Sie liegt am Rand einer Starkwindzone. Dabei können laut SRF Meteo im Flachland und in den Tälern starke Windböen auftreten. Betroffen ist die Alpennordseite.

Die Sturmböen können am späten Nachmittag und frühen Abend eine Windgeschwindigkeit von 60 bis 100 Stundenkilometern erreichen, in den Bergen erreichen diese sogar 130 Stundenkilometer. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1000 Meter. (rst)