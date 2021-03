Das sagen die Fehraltorfer Vereine zur neuen Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle Heiget in Fehraltorf hat schon so einige Veranstaltungen, Sportstunden und Trainingseinheiten hinter sich. Ob Fussballclub, Turn- oder Unihockeyverein: Sie alle waren schon in der besagten Halle zugegen. Dass diese aus dem Jahr 1974 stammt und damit nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht, bemerkten die Sportler je länger je mehr. Am 7. März sprach sich das Fehraltorfer Stimmvolk für einen Neubau der Halle samt ihrem Schwimmbad aus. Ein Entscheid, der bei verschiedenen Nutzern der Halle gut ankommt.