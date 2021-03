Nach «Abendverkauf»: Polizei verzeigt Tanner KMU-ler

Ruedi Hertig von Elektro Hertig aus Tann hat den Rechtsstaat am Hals. Grund dafür sind die März-Apéros, mit denen Kleinunternehmer gegen die Corona-Massnahmen protestieren wollen. Teil eins des Unterfangens ging für ihn noch gut. Teil zwei dann weniger. Am Montagabend des 1. März begann die Aktion der schweizweit so genannten März-Apéros. Anlässe, die von einer Gruppe anonymer KMU-Unternehmer ins Leben gerufen wurden, um gegen die Covid-Massnahmen zu protestieren.