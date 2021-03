Oberländer Hausärzte fühlen sich diskriminiert

Die Debatte um die Entschädigung der Ärzte in Impfzentren geht in die nächste Runde. Um die Wogen zu glätten, hat der Ustermer Spitaldirektor die Hausärzte in der Region noch vor Abschluss der Verhandlungen über ihre künftigen Löhne informiert – und damit noch mehr Protest ausgelöst.