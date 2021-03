Fünf Gemeinden – ein Friedensrichter

Konkurrenz hatte Marcel Müller (parteilos) keine: Als einziger Kandidat trat er am Sonntag gleich in fünf Tösstaler Gemeinden als Friedenrichter an. Neu gewählt worden ist Müller nun auch in Bauma, Wila und Wildberg. Dort trat er an, weil der amtierende Friedensrichter Walter Schoch (EVP) aus Bauma zurückgetreten ist.