Warten auf die Triebe

Noch schlummern die Chilisamen unter der Erde, noch sieht man nur Erde. Doch wenn man weiss, was darunter liegt, wartet auf die ersten grünen Spitzchen. Wissende betrachten das braune Gekrümel mit ganz anderen Augen als Nichtwissende. Für diese liegt einfach ein Haufen Dreck in einer Schachtel und wirft Schatten. Im Leben ist es oft so, dass wir irgendetwas sehen, es für uns einordnen und in eine Schublade stecken – «das ist das und das ist so».