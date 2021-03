Ustermer erteilen möglicher Überbauung im Näniker Grossriet eine Absage

«Beide Initiativen geniessen in der Bevölkerung grosse Unterstützung.» Mit dieser Behauptung, die Patricio Frei im Juni letzten Jahres äusserte, sollte der Ustermer Fraktionspräsident der Grünen Recht behalten. Trotz fehlender Unterstützung des Gemeinderats und anderer grossen Parteien erhielten beide Vorlagen seiner Partei zum Schutz des Grossriets in Nänikon am Sonntag eine Mehrheit.