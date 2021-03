Sportzentrum in Wangen ist einen grossen Schritt weiter

Das geplante Sportzentrum im Dürrbach hat am Sonntag die wohl höchste Hürde genommen: Die Stimmberechtigen genehmigten die Leistungsvereinbarung zwischen dem bestehenden Zweckverband und der Sportzentrum Dürrbach AG. Und das deutlich – in Dübendorf mit 83 Prozent Ja-Stimmen, in der Standortgemeinde Wangen-Brüttisellen mit 85 Prozent Zustimmung.