Mönchaltorfer Gemeinderat bremst Bevölkerungswachstum

Das Bevölkerungswachstum geht in Mönchaltorf, wie auch in anderen Agglomerationsgemeinden der Region, steil nach oben. Dies ist auch Gemeindepräsident Urs Graf (FDP) nicht entgangen, der in Vergangenheit schon die Aussage machte, die steigende Einwohnerzahl einer grösseren Wohnsiedlung wie diejenige der Siedlungsgenossenschaft Sunnige Hof monatlich im Auge zu behalten. Und an der letzten Gemeindeversammlung im vergangenen Dezember hat Graf die aktuelle Einwohnerzahl bekanntgegeben. 4078 waren es letztlich Ende 2020.