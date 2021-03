Gemeinderat darf altes Schulhaus in Rikon erneuern

Das alte Schulhaus an der Tösstalstrasse in Rikon kann erneuert werden. Die Zeller haben den dafür nötigen Kredit von rund 2,65 Millionen Franken am Sonntag angenommen – und das deutlich. 1402 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 391 ein Nein. Das entspricht einem Ja-Stimmenanteil von rund 78 Prozent.

«Wir brauchen mehr Schulraum. Das ist einfach so.» Regula Ehrismann (EVP), Gemeindepräsidentin Zell