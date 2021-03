Stadt hilft Künstlern durch Corona-Misere

Eigentlich hätte es schon Anfang Januar losgehen sollen: Neun Ausstellungsprojekte von insgesamt 23 Künstlerinnen und Künstlern bespielen während eines halben Jahrs einen leer stehenden Gewerberaum an der Bahnhofstrasse in Unterwetzikon. Der zweite Lockdown brachte das Programm in Verzug, womit die temporäre Ausstellung nun gestern Donnerstag ihren Anfang genommen hat.