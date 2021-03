Der Volg Wila hat im Provisorium eröffnet

Der Volg Wila ist in seinen vorübergehenden Standort umgezogen. Neu können Kunden an der Tösstalstrasse 31 gleich hinter dem bisherigen Laden ihren Einkauf tätigen. Dort wird der Volg für die nächsten 18 Monate bleiben. Denn: Die Bauarbeiten für das Projekt Zentrum Wila gehen in die nächste Runde.

Während Bauarbeiten offen