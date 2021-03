«Wir haben die ganze Nacht Brandwache gehalten»

Am späteren Donnerstagnachmittag können die Feuerwehrleute endlich durchatmen: Ihr Job beim abgebrannten Fabrikgebäude in Hinwil ist getan. Die Schläuche wurden zusammengerollt, erste Einsatzleute ziehen sich ihre Helme aus. Sie wirken erschöpft, sehen müde aus – der Vollbrand in der Bührer Traktorenfabrik AG hat sie viel Kraft und Schlaf gekostet.