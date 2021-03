Was schwebt den Initianten bei einem Ja vor?

Die Einzelinitiative zum Schutz der Artenvielfalt «Rettet die Bienen» ist ein Erfolg: Der Vorstoss wurden in allen Gemeinden, darunter Uster, Greifensee und Fällanden, deutlich angenommen. Als letzte Gemeinde stimmt Schwerzenbach am 7. März über einen Rahmenkredit in der Höhe von 150‘000 Franken ab. Doch wie genau soll bei Annahme der Initiative die Biodiversität gefördert werden?