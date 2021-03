«Ein Stück Geschichte des Oberlands ist hier zu Ende gegangen»

Der Geruch von Rauch liegt in der Luft. Mehrere Passanten haben ihre Handys gezückt, ihre Blicke wirken leer bis schockiert. Hie und da hört man «Ui nei, so schlimm» oder «Krass, was hier passiert ist». Worte, mit denen versucht wird, den Grossbrand in Hinwil vom Mittwochnachmittag zu beschreiben.