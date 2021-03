«Der Zusammenhalt im Dorf ist gerade jetzt sehr gross»

Wie engagiert sich der Dorfverein Sulzbach?



Der Dorfverein stellt bei Fragen den Kontakt zwischen den Einwohnern der Dorfgemeinde und der Stadt Uster her. Die Hauptaufgabe ist aber sicher, das Dorfleben aufrechtzuerhalten. Wir organisieren unter anderem Events, Höcks und Feste.



Was sind Ihre Tätigkeiten als Vizepräsidentin des Dorfvereins?



Die Organisation auf jeden Fall. Ich suche Ideen und plane Projekte, um sie dann meinen Kollegen vom Vorstand vorzustellen. Wir sind ein super Team. Alle bringen Ideen ein und wir helfen uns gegenseitig.



Was sind die momentanen Hauptprojekte?



Unsere momentanen Projekte sind gemäss den Corona-Massnahmen machbar. Geplant ist zum Beispiel eine Schnitzeljagd für Kinder. Die Rätsel werden überall in Sulzbach verteilt sein. Beim Projekt „zäme fötele“ gibt es jeweils eine Einwegkamera für 12 Personen. Jeder darf nur drei Fotos machen und gibt die Kamera dann an den nächsten Teilnehmer weiter. Daraus wird ein Buch mit Bildern aus Sulzbach gemacht. Ein weiteres Projekt ist eine Setzling-Tauschbörse. Unsere Hauptthemen Zusammenhalt und Nachhaltigkeit ziehen sich durch unsere Projekte.

Warum sind Sie dem Dorfverein Sulzbach beigetreten?

Ich bin in Südfrankreich in einem Dorf aufgewachsen, in dem die Gemeinschaft eine grosse Rolle gespielt hat. Es wurden Feste organisiert und alle haben sich gegenseitig unterstützt. Hier in Sulzbach wurde ich so nett aufgenommen. Das will ich zurückgeben.

Welche Herausforderungen gibt es in Ihrer Position?

Es ist nicht immer einfach, die Einwohner zu erreichen. Viele unserer Dorfbewohner haben kein Internet oder bevorzugen den direkten Kontakt. Wir haben auch nur einen Informationskasten in Sulzbach. Teilweise gehen wir von Briefkasten zu Briefkasten.

Ist es schwierig, neue Leute zu finden, die sich engagieren?

Im Moment ist es einfacher, weil die Leute das Bedürfnis haben, dass etwas passiert. Manchmal braucht man auch nur zu fragen und schon machen die Leute mit. Viele zögern allerdings, sich langfristig zu engagieren, melden sich aber gerne für ein einzelnes Projekt an. Eine Weiterbildung, die wir mit Benevol Zürioberland gemacht haben, hat uns geholfen, die freiwilligen Helfer dazu anzusprechen und zu motivieren.

Inwiefern hat sich die Corona-Pandemie auf den Verein ausgewirkt?

Es war schwieriger, etwas zu planen. Wir haben aber gesehen, wie gross der Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft gerade jetzt ist. Viele freiwillige Helfer haben uns bei unseren Aktionen unterstützt. Es ist trotzdem eine Herausforderung, da wir ein kleines Team sind. Uns für die Dorfgemeinschaft zu engagieren, macht uns jedoch sehr viel Freude. Für 2021 haben wir schon viel geplant.

Interview: Melina Aeschbach

Lichtblicke

Die Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens spüren wir alle, auch Vereine und Organisationen. Viele konnten und können ihre üblichen Dienstleistungen nicht mehr anbieten. Das macht sowohl den Nutzenden der Angebote wie teils auch den Freiwilligen, die keine Einsätze mehr leisten können, zu schaffen.



Statt in dieser Situation zu resignieren, suchen zahlreiche Organisationen nach Mitteln, ihren Bezugsgruppen gleichwohl etwas zu bieten. Dabei beweisen sie Durchhaltewillen und legen oft eine erstaunliche Kreativität an den Tag. Das zeigt unter anderem das Beispiel des Dorfvereins Sulzbach.



Teils entstehen auch neue lokale Angebote, so etwa das Projekt «Zämegolaufe» in Illnau-Effretikon. Für dieses werden aktuell noch Freiwillige gesucht, ebenso für andere Angebote in der Region. «Der andere Stellenanzeiger» unten zeigt einige ausgeschriebene Einsatzoptionen. All jene die Lust und die Möglichkeit haben, mit einem Engagement sich und anderen (zusätzliche) Lichtblicke im Alltag zu schenken, finden im «Stellenanzeiger» einige Ideen.



Dagmar Anderes

benevol Zürioberland

benevol Zürioberland bietet auch verschiedene Schulungen an:

- 27. März: Digitale Zusammenarbeit im Verein – Online-Kurs

- 31. März: Rechnungsrevision im Verein – Online-Kurs

- 7. April: Professionell protokollieren



Weitere Infos unter: www.benevol-zuerioberland.ch