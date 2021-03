Rütner KMU-ler veranstaltet Apéro für die Freiheit

Es ist kurz nach 18 Uhr, Getränke werden verteilt und auf einer warmen Platte werden Crêpes zubereitet. Es herrscht Feierabendstimmung. Rund 20 Leute haben sich an diesem Abend auf dem Vorplatz vor dem Elektrogeschäft von Ruedi Hertig in Rüti eingefunden. Es ist die Rütner Ausgabe der März-Apéros, die an diesem Abend schweizweit in dutzenden Gemeinden so über die Bühne gehen.