Speed-Dating für Wetziker Kulturszene

Es steht nicht gut um die heimische Kulturszene. Seit Monaten herrscht tote Hose. Kürzlich mussten die Organisatoren des Rock The Ring-Festivals in Hinwil kapitulieren. Und ihr Festival ein weiteres Mal verschieben. Zu unsicher sei die gegenwärtige Situation, Planungssicherheit gebe es so nicht. Am Sonntag schlägt die von der Schweizer Kulturschaffenden ins Leben gerufene Taskforce Culture ein weiteres Mal Alarm.