Riediker Vereinspräsident erweckt mysteriösen Wegweiser zum Leben

Während vieler Jahre stand er einfach da, im Riediker Pärkli direkt am Radweg, der um den Greifensee führt: der schwarze Pfahl mit den farbigen Fabelwesen. Für die Anwohner sei er ein Wahrzeichen, sagt Ortspräsident Enrico Müller. Doch wie das Kunstwerk ausgerechnet auf diese Wiese in der Aussenwacht Usters gelangte und wie sein Macher hiess, ist unklar.

Müller sagt: «Die ganze Vorgeschichte kenne ich nicht.» Nur so viel wisse er zu erzählen: Der Pfosten sei von einem Maler und Bildhauer aus Mönchaltdorf kreiert worden. Vor 30 oder vielleicht auch vor 50 Jahren habe man ihn als Wegweiser im kleinen Stück Grün neben der viel befahrenen Riedikerstrasse aufgestellt. Irgendwann habe das Bauamt Uster den Pfahl mitgenommen und bei sich deponiert. «Wieso auch immer.»

Selbst überrascht vom Ergebnis

Vor rund zehn Jahren habe sich der Ortsverein Riedikon dafür eingesetzt, dass der bunte Wegweiser wieder aufgestellt werde und habe selbst neue Tafeln angebracht, die Richtung Rom, Budapest und Berlin zeigen. «Mittlerweile war er aber in die Jahre gekommen und sah nicht mehr gut aus.» Deswegen sei kürzlich die Zeit gekommen für eine Renovation.

Müller legte gleich selbst Hand an. Er montierte den Pfahl ab und nahm ihn nach Hause zur Überarbeitung. «Ich habe es versucht. Ich kann so was eigentlich nicht – eine künstlerische Ader habe ich nicht. Wir vom Ortsverein sind selbst überrascht, wie schön und lässig er jetzt aussieht.»

Von Riedikern vermisst

Die Stadt Uster habe sich auf seine Anfrage hin bereit erklärt, die Kosten für die Farben zu übernehmen. In einer Farbzentrale in Uster und beim Maler, der sein Haus bemalt hatte, holte sich Müller die nötige Beratung.