«Einen Abwehrreflex gegen mich hat es nie gegeben»

Uster hat einen neuen Stadtschreiber. Und dies bereits seit einem halben Jahr. Im vergangenen August trat Pascal Sidler die Nachfolge von Daniel Stein als Ustermer Stadtschreiber an. Stein verliess Uster per Ende 2019 und wechselte zur Stadtpolizei Zürich. Danach war die Stelle rund acht Monate lang vakant, die Arbeiten wurden während dieser Zeit vom stellvertretenden Stadtschreiber Jörg Schweiter übernommen. Seit seinem Amtsantritt konnte der 40-Jährige Sidler öffentlich aber noch nicht gross in Erscheinung treten.